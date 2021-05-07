Tilki yavrularının sevimli halleri kameralara yansıdı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tokat'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde bakıma alınan yavru tilkilerin sevimli halleri kameralara yansıdı.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kuyucak Beldesinde annesi ölen 4 tilki yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık 1520 günlük olduğu tahmin edilen tilkiler veteriner hekim tarafından muayene edildi. Kafeste koruma altına alınan yavru tilkilerin sevimli halleri kameralara yansıdı. Süt ve mama ile beslenen tilkilerin yeterli gelişimleri sağlandıktan sonra doğaya salınması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.