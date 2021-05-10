Tokat'ta kene şüphesiyle yılın ilk ölümü

Tokat’ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören çiftçi hayatını kaybetti.

Tokat’ın Sulusaray ilçesine bağlı Sarıyaprak köyünde hayvancılık yapan 6 çocuk babası Hüseyin Sapsağlam (58), boyun bölgesine yapışan keneyi kendisi çıkarttı. Bir süre sonra rahatsızlanan Sapsağlam, Sulusaray Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan ilk tedavisinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen şahıs enfeksiyon hastalıkları servisinde tedaviye alındı. Yaklaşık 4 gündür KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören Sapsağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sapsağlam’ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

Amcasının oğlunu kaybeden Şakir Sapsağlam, “Hayvan otlatırken kene tutunmuş. Keneyi kendisi koparmış. Bir süre bekledikten sonra hastaneye gitmiş. Onun sonucunda durum buraya geldi” diye konuştu.

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