Tokat'ta, KKKA tedavisi gören çiftçi kurtarılamadı



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan çiftçi Hüseyin Sapsağlam (58), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sulsusaray ilçene bağlı Sarıyaprak köyünde çiftçilik yapan, 6 çocuk babası Hüseyin Sapsağlam, 6 gün önce boynundan ısıran keneyi kendisi çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan Sapsağlam, Sulusaray Devlet Hastanesi'ne başvurdu. KKKA hastalığı nedeniyle ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Sapsağlam, enfeksiyon hastalıkları servisinde tedaviye alındı. Yaklaşık 4 gündür tedavi gören Sapsağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Hüseyin Sapsağlam´ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak, defnedilmek üzere köyüne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-05-10 11:12:45



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