Tokat'ta müftülük yemekhanesi aşevine dönüştü



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT İl Müftülüğü ramazan ayında yemekhanesini aşevine dönüştürdü. Bağışlarla pişirilen yemekler, din görevlileri tarafından 300 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılıyor.

Tokat Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi ve Türkiye Diyanet Vakfı Tokat Şubesi işbirliğiyle ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik 'Kap'tan Kalbe' ve 'Ekmeğin Tadı Paylaşmakta' projeleri hayata geçirildi. Pandemi nedeniyle faaliyet göstermeyen Kuran kurslarındaki aralarında din görevlilerinin de olduğu personel, İl Müftülüğünün alt katında bulunan yemekhaneyi aşevine çevirdi. Vatandaşların Türkiye Diyanet Vakfı´na yaptığı bağışlarla büyük kazanlarda pişirilen 3 çeşit yemek, yine din görevlileri tarafından kapı kapı gezilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Ramazan ayının ilk günlerinde 100 haneye yapılması planlanan sıcak yemek ve ekmek desteği, vatandaşların gösterdiği yoğun bağış ilgi ile 300'e çıktı. Aynı şekilde bin 200 sıcak pide de, proje ile eş zamanlı olarak kent genelinde ihtiyaçlılara dağıtılıyor.

Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, "Şu anda 40´ın üzerinde Kuran kursu hocamız burada günlük olarak hazırlanışından dağıtımına kadar görev yapmaktalar. Daha önceki senelerde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 81 ilimizde uygulanan bir yemek dağıtımımız vardı, 'İyilik Sofrası' adı altında. Şu anda pandemi sürecinde iyilik sofrasını kuramadığımız için başka bir çalışma yaptık. Pandemiden dolayı kurslarımız da kapanınca, aşçılarımız vardı. O aşçılarımızı biz müftülüğümüzün yemekhanesinde toparlayıp, din görevlilerimizin de desteğiyle bu şekilde bir çalışma yaptık" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-05-10 13:37:38



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