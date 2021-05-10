Tokat’ta Filistin'e destek konvoyu

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İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle Tokat’ta Filistin halkına destek konvoyu düzenlendi.

İsrail polisinin teravih namazı sırasında Mescidi Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmesiyle başlayan ve gün geçtikçe artan saldırılara tepkiler devam ediyor. Tokat’ta Filistin'e destek için konvoy düzenlendi. Gaziosmanpaşa Stadyumu önünden başlayan konvoya çok sayıda vatandaş araçları ile katıldı. Vatandaşlar araçlarından Filistin ve Türk bayraklarını dalgalandırdı. Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda düzenlenen konvoya katılan vatandaşlar İsrail’e tepkilerini dile getirdi.

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