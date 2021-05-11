Tokat'ta, Osmanlı geleneği 'diş kirası' uygulaması



Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta İl Müftülüğü, Osmanlı geleneği olan 'diş kirası'nı yaşatıyor. Bu kapsamda gıda desteği sağlanan 300 aileye diş kirası adı verilen nakdi yardımlar dağıtıldı.

Tokat'ta iş insanlarının ramazanda yaptığı yardımlarla sağlanan sıcak yemek ve gıda paketleri İl Müftülüğü görevlilerince 300 aileye ulaştırıldı. Aynı zamanda Osmanlı geleneği olan ve evlere iftara çağırılan ihtiyaçlı kimselere verilen nakdi yardımdan oluşan 'diş kirası' da uygulamaya dahil edildi. Hayırseverlerin bağışladığı nakdi yardımlar zarf içinde ailelere ulaştırıldı. İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, "Varlıklı insanlardan, hayır sahibi insanlarımızdan aldığımız emanetleri ramazanın başından beri 300 aileye ulaştırıyoruz. Osmanlılar da yaşatılan bir gelenek var. Saraylarda veya konaklarda hayır sahipleri, zengin zevat, fakir fukarayı, garip gurebayı davet eder. Yemekten sonra da dişlerinin işte yıpranmışlığı kabilinden güzel bir naif düşünce zarafet ehli olan insanlar böyle güzel düşüncelerle 'dişleriniz yıpranmıştır diyerek', akçelerle veya çeşitli hediyelerle o aileleri onore etmişlerdir. Biz de bu uygulamayı yaptık. Vakıf aracılığıyla yemek dağıttığımız evlerimize teker teker bu zarflarımızdan ulaştırdık. 'Kardeşini unutma, beklenen sensin', sloganıyla ramazan boyunca hizmetlerimizi yaptık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2021-05-11 14:17:12



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