Cami dolunca bayram namazı dışarda kılındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cami dolunca bayram namazı dışarda kılındı

DHA

Cami dolunca bayram namazı dışarda kılındı


Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) TOKAT'ta sosyal mesafe kurallarına uygun Ramazan Bayramı namazı kılındı. Cami içerisinde yer kalmayınca vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadeler ile dışarıda ibadetlerini yerine getirdi.
Tokat'ta Ramazan Bayramı namazı için vatandaşlar erken saatlerde camilerde yerini adı. Sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde sık sık yapılan anonslara uyuldu. Sosyal mesafe sebebiyle cami içi dolunca vatandaşlar dışarıya yöneldi. Birçok vatandaş yanında getirdikleri seccadeleri ile ibadetlerini yerine getirdi. Dışarıda namaz kılanlar da kurallara uydu.
Bayram namazına katılan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, salgının gölgesinde bir ramazan geçirdiklerini belirterek, "Evlerimizde daha kısıtlı imkanlarla ramazanı idrak ettik. İnanıyorum ve dua ediyorum bu son olur. İlk bayramımızda itibaren, neşeli, mutlu bayramlarımıza hep bereberce kavuşuruz diye temeni ediyorum. Bu bayramda evlermizdeyiz, büyüklerimiz ellerinden öpemiyeceğiz. Komuşumuza, eşimize dostumuza ziyaretler yapamayacağız. Ama onlarla telefonla da olsa, görüntülü de olsa bayramlaşacağız. Tüm hemşerilerimin bayramlarını kutluyorum" dedi. 
Ayırıca,  Başkan Eroğlu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-05-13 08:01:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit annesi duygulandırdı: "Geride 3 oğlum var, vatanım için onları da veririm"
YEREL HABERLER Şehit annesi duygulandırdı: "Geride 3 oğlum var, ...
Tam kapanmada kuruyemiş kuyruğu
YEREL HABERLER Tam kapanmada kuruyemiş kuyruğu
Tokat'ta, Osmanlı geleneği 'diş kirası' uygulaması
YEREL HABERLER Tokat'ta, Osmanlı geleneği 'diş kirası' uygulaması
Niksar’da 11 milyon 118 bin 135 Euro bedelli proje aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Niksar’da 11 milyon 118 bin 135 Euro bedelli proje ...