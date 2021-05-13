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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su seviyesi yükselmedi, kuraklık kapıda

İHA

Su seviyesi yükselmedi, kuraklık kapıda

Tokat'ın Almus ilçesinde baraj gölünde suların ilkbaharda beklendiği gibi yükselmemesi kuraklık endişesini artırdı.
Almus Barajı gölünde tarımsal sulama ihtiyacına cevap verebilmek ve elektrik üretimi için geçtiğimiz yıl su bırakılması sonucu su seviyesinde ciddi düşüş yaşandı. Su kıyı şeridinden yaklaşık 150 metre çekilirken, Malkayası olarak bilinen kayalık ortaya çıktı. Kış mevsiminin ardından dağlardaki karın erimesi ve yağışlarla birlikte su seviyesi tekrar yükselmeye başladı. Fakat su seviyesindeki yükselme bu yıl beklenen oranda olmadı. Önceki yıllarda sular altında kalan kayalık alanın açıkta kalması su seviyesindeki düşüşü gözler önüne serdi. Barajın beklenen oranda dolmaması ise yaz aylarında yaşanacak kuraklık endişesini artırdı.

Geçen yıllara göre su seviyesi düşük kaldı
Emekli Mühendis Rami Kepenek, baraj gölünde geçen seneye göre su seviyesinin düşük kaldığını söyledi. Mayıs aylarında su ile kaplanan kaya parçasının açıkta kaldığına dikkat çeken Kepenek, “Bu kaya parçası tamamen suyun içerisinde kalıyordu. Ama bu sene su seviyesi düşmeye başladı” dedi.
Yöre halkından Yusuf Karaca ise Mayıs aylarında tamamen suyla kaplanan kayanın açıkta kaldığına dikkat çekerek, “Su seviyesi bu aylarda yükseliyordu, kayalık tamamen su içinde kalıyordu. Su yükselince savaktan taşıyordu. Ama uzun yıllardır su çok fazla yükselmiyor. Elektrik ürerimi özele geçtikten sonra baraj hiç dolmadı. Onunda nedenini bilmiyoruz, enerji üretimimi için kullanılıyor? Orasını da bilemiyoruz” diye konuştu.

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