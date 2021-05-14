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Jandarmadan engelli Hanife'ye sürpriz ziyaret

DHA

Jandarmadan engelli Hanife'ye sürpriz ziyaret


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta jandarma ekipleri, 'Engelliler Haftası' dolayısıyla bedensel engelli Hanife Dağ'ı (24) evinde ziyaret ederek, hediyeler verdi. 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' dolayısıyla merkeze bağlı Bozatalan köyünde yaşayan Erol ve Filiz Dağ çiftinin bedensel engelli çocukları Hanife Dağ'ı ziyaret etti. Sürpriz ziyarette ekipler, Dağ'a çeşitli hediyeler verdi. 
Jandarma ekiplerinin ziyaretinden dolayı heyecanlandığını ve mutlu olduğunu söyleyen Hanife Dağ, "Askerler geldi. Bana hediyeler getirdi, teşekkür ederim. Bugün benim en mutlu günüm" dedi.
Ziyaretin kendileri için sürpriz olduğunu söyleyen anne Filiz Dağ ise "Devletimizden Allah razı olsun. Bugünlerde bizleri hatırladıkları için teşekkür ederim. Hiç beklemiyordum, sürpriz oldu. Çocuğum sevindi. Çocuğumun mutluluğu, bizim mutluluğumuz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-05-14 15:23:41

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