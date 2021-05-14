'Gürültü' tartışması yaşadığı komşularınca darbedilen profesör, hastanelik oldu (2)

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

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ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Tokat'ta, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Şener Barut'u bayramın ilk günü 'gürültü' nedeniyle çıkan tartışmada darbeden komşuları Erdoğan Gür ile İ.G. ve G.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erdoğan Gür çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken İ.G. ve G.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Merkez İbrahim UĞUR

2021-05-14 22:57:39



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