'Gürültü' tartışması yaşadığı komşularınca darbedilen profesör, hastanelik oldu (2)

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI
Tokat'ta, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Şener Barut'u bayramın ilk günü 'gürültü' nedeniyle çıkan tartışmada darbeden komşuları Erdoğan Gür ile İ.G. ve G.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erdoğan Gür çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken İ.G. ve G.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Merkez İbrahim UĞUR
2021-05-14 22:57:39
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.