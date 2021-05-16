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Yılda 5 bin 500 ton üretiliyor, yurt dışına gönderiliyor

İHA

Yılda 5 bin 500 ton üretiliyor, yurt dışına gönderiliyor

Almus Baraj gölünde her yıl üretilen yaklaşık 5 bin 500 ton somon balığı yurt dışına ihraç ediliyor.
Tokat’ta tarım arazilerini sulayan, elektrik üretilen ve bölge turizmine katkı sağlayan Almus Barajı'nda balıkçılık ön sıralarda yer alıyor. Kooperatifler aracılığı ile sazan ve yayın balığının tutularak iç piyasaya sunulduğu barajda balık çiftlikleri dikkat çekiyor. İrili ufaklı 30’a yakın tesisin bulunduğu gölde yılda yaklaşık 5 bin 500 ton balık üretiliyor. Üretilen balıklar yurt içinde İstanbul, Ankara, Samsun gibi büyük şehirlerin yanı sıra başta Japonya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Tokat'tan büyük şehirlere gönderilen somon balıkları, işlendikten sonra yurt dışı piyasasına gönderiliyor. Üreticiler, pandemi dolayısıyla balığa talebin azalması nedeni ile sorun yaşıyor.
Balık üreticisi Salih Çarıkçıoğlu, irili ufaklı balık çiftliklerinde önemli oranda balık yetiştirildiğini belirterek, “Yaklaşık 30vtane tesis var. Yılda 5 bin 500 ton balık çıkıyor. Genellikle somon üretimi yapılıyor. Yurt içinin yanı sıra yurt dışına ihracatlar oluyor. Çin, Almanya, Japonya gibi ülkelere genellikle gönderiliyor” dedi.
Somon balığı üretiminde belirlenen üretimi yakaladıklarını ama fiyatların düşmesi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirten Çarıkçıoğlu, “Genelde tonajı yakalıyoruz ama pandemiden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Alabalığa talep azaldı. Bu nedenle geçen seneye göre fiyatlar çok düştü. Üretici ödemeler noktasında sıkıntı yaşıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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