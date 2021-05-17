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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta tam kapanma sonrası iş yerleri dualarla açıldı

DHA

Tokat'ta tam kapanma sonrası iş yerleri dualarla açıldı


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta sanayi esnafı 17 günlük tam kapanmanın ardından dükkanlarını dua ederek açtı.
Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00 itibarıyla başlayan 17 günlük tam kapanma dönemi saat 05.00 itibariyle sona erdi. Tokat'ta sabah saatlerinde sanayi esnafı iş yerlerini Sanayi Merkez Cami imamı Ferman Demirci'nin yaptığı dua ile açtı.
17 günlük kısıtlamanın ardından esnafın iş yerlerini açtığını söyleyen Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Çankaya, "Bugün hafta başı ve kısıtlamalardan sonra ilk iş günü olduğu için iş yerlerini dualarla açtık. Duamız odur ki, bu kısıtlamalar son bulur. Bu Covid-19 belası başımızdan def olur diye. İnşallah bu kısıtlamalar meyvesini verir de bir daha kısıtlamaya gerek kalmaz diye düşünüyorum. Bu kısıtlamalar ile 1,5 yıldır esnaf ve sanatkarımız çok zor durumlar geçirdi. Halen o sıkıntıları da yaşıyoruz. Hükümetimiz belli destekler verdi. Yerelde valimiz ve belediye başkanımız destek verdi ama yeterli değil. Bizim hükümetimizden talebimiz, borçlarımız tekrar faizsiz ertelenirse esnaf ve sanatkarımızın sicili bozulmaz. Borçlarını ödemeye en azından zamanı olur" dedi. 
Sanayi esnaflarından  Emin Mutlu  "17 günlük aradan sonra dualarla tekrar iş başı yaptık. Tabi bu tür felaketleri önceden tahmin etmek mümkün değil. Ama insanın başına iş geliyor. Biz de bunları yaşadık. Bunları tekrar yaşamak istemiyoruz. Sabırla bu günlere geldik. İnşallah bundan sonra olmaz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-05-17 13:04:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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