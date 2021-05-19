Tokat'ta 19 Mayıs kutlaması ve yürüyüş

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Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, yürüyüş yapıldı.

Kentteki kutlamalar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Programa katılanlar, koronavirüs nedeni ile sosyal mesafe kuralına uygun hareket eti. Etkinlikler kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Türk Kızılay´ı gönüllüleri Gazi Osman Paşa Stadyumu önünden başlayarak Gıj Gıj Tepesi'ne kadar yürüyüş gerçekleştirdi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2021-05-19 12:16:01



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