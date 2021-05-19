İlçenin tek kadın kasabı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlçenin tek kadın kasabı

İHA

İlçenin tek kadın kasabı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinin tek kadın kasabı erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor.
Reşadiye ilçesinde 3 çocuk annesi Esengül Erdoğan, eşi İrfan Erdoğan eleman bulmakta zorlanınca kasap dükkanında çalışmaya karar verdi. İlk başlarda baba mesleği olan kasaplığı yapmakta zorlanan Erdoğan, zamanla kendini geliştirdi. Eşinin en büyük destekçisi olan Erdoğan, mesleğini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Karkas etleri satır ve bıçak yardımı ile doğrayan Erdoğan, satışa hazır hale getiriliyor. Kadın kasabı gören müşteriler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Esengül Erdoğan, yaklaşık 20 yıldır kasaplık yapan eşinin yanında 7 yıldır çalıştığını söyledi. Eşinin yanında çalıştıracak eleman bulamaması nedeni ile kasaplık yapmaya karar verdiğini ifade eden Erdoğan, "Reşadiye’nin ilk kadın kasabı olarak mesleğimle gurur duyuyorum. Eleman bulmakta zorlandık. Onun için eşimle beraber çalışmaya karar aldık. 3 tane çocuğumuzu üniversitede okuttuk. Onları meslek sahibi yaptık” dedi.
Hem ev işlerine hem de iş yerine zaman ayırabildiğini belirten Erdoğan, “Akşamları evdeki işlerimi yapıyorum. Sabah eşimle beraber dükkana geliyoruz. Sırt sırta çalışıyoruz. İlk defa kadın kasap görenler hoş görü ile karşılıyorlar. Tebrik edenler oluyor. Bende o zaman gururlanıyorum. İlk başlarda yapamam sandım ama eşimle bir araya gelince gayet güzel mutlu bir şekil de yürütüyoruz” diye konuştu.
İrfan Erdoğan ise eleman bulmaktan zorlanırken eşinin kendisine destek olduğunu söyledi. Eşi ile birlikte çalışmaktan mutlu olduğunu belirten Erdoğan, “Temizlik, hijyenik olarak işlerimiz daha düzgün oluyor. Müşterilerin yaklaşımları daha farklı oldu. Yemek tarzı et kesimlerini hanım bildiği için tarif ediyor. İşlerimizin bereketi arttı Rabbime şükürler olsun” ifadelerini kullandı. Kadın kasaptan alış veriş yapanlar ise duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'ta 19 Mayıs kutlaması ve yürüyüş
YEREL HABERLER Tokat'ta 19 Mayıs kutlaması ve yürüyüş
Niksar Belediye Meclisi’nden İsrail’e kınama
YEREL HABERLER Niksar Belediye Meclisi’nden İsrail’e kınama
Yaşlı adam traktör kabininde ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam traktör kabininde ölü olarak bulundu
Bahçelerine gelen yaralı tilkiyi besliyorlar
YEREL HABERLER Bahçelerine gelen yaralı tilkiyi besliyorlar
İhracatlık kiraz rekoltesinde düşüş beklentisi
YEREL HABERLER İhracatlık kiraz rekoltesinde düşüş beklentisi
Başkan Çelik: “Kapanma sürecinde esnaf tamiri mümkün olmayan yaralar aldı”
YEREL HABERLER Başkan Çelik: “Kapanma sürecinde esnaf tamiri mümkün ...
Tokat’ta mahalle halkı tedirgin, kene kabusu geri döndü
YEREL HABERLER Tokat’ta mahalle halkı tedirgin, kene kabusu geri ...
Tokat'ta tam kapanma sonrası iş yerleri dualarla açıldı
YEREL HABERLER Tokat'ta tam kapanma sonrası iş yerleri dualarla ...
Konuk evinde sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Konuk evinde sona yaklaşıldı