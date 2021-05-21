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4 milyon meyve fidanı toprakla buluşuyor Tokat’ta teraslanan verimsiz araziler, dikimine başlanılan 1 milyonu ceviz 4 milyon meyve fidanı ile ülke ekonomisine kazandırılacak

İHA

4 milyon meyve fidanı toprakla buluşuyor Tokat’ta teraslanan verimsiz araziler, dikimine başlanılan 1 milyonu ceviz 4 milyon meyve fidanı ile ülke ekonomisine kazandırılacak

Tokat’ta teraslanan verimsiz araziler, dikimine başlanılan 1 milyonu ceviz 4 milyon meyve fidanı ile ülke ekonomisine kazandırılacak.
Tokat Valiliği tarafından başlatılan “Tarım Tokat” projesi kapsamında verimsiz araziler meyve fidanları ile buluşturuluyor. 1 milyonu ceviz olmak üzere toplam 4 milyon meyve fidanının 2 yıl içerisinde dikilmesi hedefleniyor. Hazine arazileri yeşillendirilirken dağ taş meyve fidanları ile donatılıyor. Projenin ilk yılında cevizin yanı sıra yaban meyveleri, kestane, Trabzon hurması, ayva, erik, kayısı, şeftali, elma, ahlat, badem, kiraz ve vişne fidanı dikiminde önemli mesafe kat edildi.
Vali Dr. Ozan Balcı, bölgeye önemli girdi sağlaması beklenen projeyle yakından ilgileniyor. Vali Balcı mesaisinin büyük bir kısmını ilçe, belde ve köylerde devam eden fidan tesisi çalışmalarını yerince inceleyerek geçiriyor, sorunları yerinde çözüyor. Vali Balcı, Tokat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesiyle Niksar ilçesi Serenli Beldesinde ceviz bahçelerini yerinde inceledi. Balcı burada yaptığı açıklamada, Tokat topraklarında 1 milyon ceviz ağacını yetiştirmek, dikmek için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını söyledi. Yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Balcı, “Tarım teşkilatı, çiftçilerimiz, muhtarlarımız, kaymakamlarımız yoğun şekilde çalışıyoruz. Şu ana kadar 500 bin ceviz ağacını topraklarımızla buluşturduk. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde de bizim hem tohum, hem de çöğürden yetiştirdiğimiz cevizlerimiz var. 500 yüz bin ceviz daha elde edeceğiz. Aşılamasını yaptıktan sonra Tokat’ımızın değerli topraklarıyla buluşturacağız. Tokat valiliğinin koordinesinde bütün özel idare tarım teşkilatı, belediyeler, kaymakamlıklarımız, muhtarlıklarımız, çiftçilerimiz fidanlık müdürlüklerimiz el ele verdik. Adeta bir imece usulüyle büyük bir enerjiyle hareketle bu cevizleri topraklarımızla buluşturuyor. Bugün de Niksar Serenli’deyiz. Şu anda bu gördüğünüz bütün alanlar yaklaşık 4 bin 500 dönümde 75 bine yakın ceviz diktik. Türkiye’nin en büyük ceviz bahçesini kurduk. İnşallah bu sene de bin 500 dönüm daha ceviz dikmiş olacağız. Toplam 100 bin ceviz fidanını burayla Niksar Serenli topraklarıyla buluşturacağız. Niksar cevizi zaten meşhur. Bir marka, kokusuyla, rengiyle, tadıyla, lezzeti ile. Lezzetine lezzet, tadına tat katacağız. Çiftçilerimizin alın teriyle bunları yetiştireceğiz” dedi.

4 milyon meyve fidanı toprakla buluşturulacak
Vali Balcı, 1 milyon ceviz projesi ile birlikte toplamda 4 milyon meyve fidanı toprakla buluşturulacağına dikkat çekerek, “Biliyorsunuz bu orman alanları aynı zamanda yaban hayatının korunma barınak alanları. Ağaçlar bunu daha çok sağlıyor. Biz sadece ağaç dikmekte kalmıyoruz, bu çok komplike bütüncül bir proje. Bu yaptığımız faaliyet 4 milyon meyve fidanı yetiştirme özellikle de 1 milyon ceviz projesi sadece çiftçilerimize ekonomik gelir kaynağı sağlamak değil. Burada bir çiftçiyi destekleme, üretimi destekleme, çiftçiye dost olma. Bu var, bu felsefe var. Çiftçiyi olduğu yerinde tutabilmek. Yani sürdürülebilir gelir kaynağı sağlayabilmek. Sadece ceviz fidanı dikmekle kalmıyoruz. Biz çiftçilerin eğitiminin verilmesi, aşılamalarının yapılması ilaçlanması, korunması, sulama sistemlerinin kurulmasını da yapıyoruz. Tokat’ta, cevizi geliştirmek için şimdi 16 tane kadın kooperatifi kurduk. Bu da bir ilk. Bunların pazarlanması, marka haline getirilmesi için özel olarak çalışıyoruz” diye konuşuştu.

Dağ taş teraslandı, meyve bahçeleri tesis ediliyor
Vali Balcı memleket ve millet sevgisi ile hareket ettiklerini ifade edip şunları kaydetti. “Dağ, taş, hep terasladık. Biz oralara sadece iş makinaları kiralayarak 1 milyon lira bu sene para harcadık. Yani dikim yapalım diye çiftçimize, köylümüze de feda olsun. Yeter mi yetmez, daha çok yapacağız. Bizim felsefemiz şu memleket ve millet işlerinde özellikle de Tokat’ın tesisi ile ilgili bütün problemleri bizi ilgilendiriyor. Ekip arkadaşlarım çok çalışkan, yılmak yok, yorulmak yok, bezmek yok, bezginlik yok, küsmek yok. Bana ne demek yok. Ne var? Memleket ve millet sevgisiyle, aşkla, şevkle arzulayarak, istek duyarak memleketime, milletin geleceğine inanarak imar ve iyi a faaliyetine devam edeceğiz. Yani bizim işimiz çalışkan olmak zaten. Ekip arkadaşlarımız çok çalışkan Rabbime şükür. Ben ne yapıyorum valilik olarak? Yüreklendiriyorum, cesaretlendiriyorum onları. Yoksa ekip arkadaşlarımı aldı götürüyor işi İnşallah başarılı olacağız. İnanıyoruz, güveniyoruz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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