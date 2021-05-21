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Mutfakta kedi kurtarma operasyonu

DHA

Mutfakta kedi kurtarma operasyonu


Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, mutfak dolabı ile doğal gaz borusu arasına sıkışan yavru kedi, marangozun yardımıyla kurtarıldı. 
Kent merkezinde yaşayan Zerrin Gölgeli'nin (20) 3 ay önce sahiplendiği yavru sokak kedisi, mutfak dolabının arkasınaki doğalgaz borusuna sıkıştı. Kedinin sesini duyan Zerrin Gölgeli, ev sahibinden yardım istedi. Kedi bulunduğu yerden çıkarılamayınca marangozdan destek istendi. Olay yerine gelen marangoz mutfak dolabının arka kapağını kırdıktan sonra, yarım saatlik çalışmayla kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Kedisine tekrar kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Zerrin Gölgeli, "Sabah uyandım, kedimin sesi geliyordu fakat kendisi ortada yoktu. Sesin geldiği yöne doğru ilerledim baktım ve kombinin olduğu dolabın kapağını açtım. Orada doğalgaz borularının arasına sıkışmıştı. Ne yapacağımı şaşırdım, korktum panik oldum. Ev sahibi ile görüştümmarangoz göndereceğini söyledi. Onlar yardımcı oldular. Kapağı kırdılar, yarım saat süren çalışma sonrasında kedimizi çıkarttık. Sağlık durumu gayet iyi" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-05-21 12:50:29

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