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Japonlar’ı kurtarma operasyonundan etkilendi, Türkiye sevdalısı oldu Japonları kurtarma operasyonundan etkilenen Hisano Doğan’ın Türkiye aşkı sınır tanımadı.

İHA

Japonlar’ı kurtarma operasyonundan etkilendi, Türkiye sevdalısı oldu Japonları kurtarma operasyonundan etkilenen Hisano Doğan’ın Türkiye aşkı sınır tanımadı.

Japonları kurtarma operasyonundan etkilenen Hisano Doğan’ın Türkiye aşkı sınır tanımadı. Müslüman olan Doğan, Türk vatandaşı ile evlenerek çocuklarını Türkiye’de büyütmeye karar verdi.
İran Irak savaşında 1985 yılında bombalanan Tahran'da 215 Japon yolcu mahsur kaldı. Dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın talimatıyla 2 Türk Hava Yolları uçağı Tahran’ a gönderildi. Japonlar, film gibi kurtarma operasyonu ile İstanbul’a getirildi. İki ülke arasındaki ilişkilerin en üst seviyeye ulaşmasını sağlayan olayı yıllar sonra bir televizyon kanalında izleyen Hisano Kaneko (47), yaşanan olaydan etkilendi. Japonya’nın Yokohama şehrinde yaşayan Kaneko, 2004 yıllında İstanbul’u gezmeye karar verdi. İstanbul'da tatil yaptıktan sonra ülkesine gözü yaşlı olarak dönen Kaneko, Türkçe öğrenmeye karar verdi. Türkiye'ye olan hayranlığı nedeni ile Japonya'da Türkçe dersi alan Kaneko, 1 yıl sonra Türkçesi'ni geliştirmek için tekrar İstanbul'a döndü. Kaldığı mahallede gönlünü Türk genci Murat Doğan'a kaptırdı. Japon gelin Tokat’ta 2006 yılında evlendi. Eşinin soyadını alan Hisano Doğan’ın 2007 yılında kızı Ece Japonya’da, oğlu Kadir’i ise 2009 yılında Tokat’ta doğdu. Türk vatandaşı ile evlendikten sonra Müslüman olan Doğan, oğlunu 67 yaşlarında iken sünnet ettirdi. Japonya ile Türkiye arasında mekik dokuyan çiftten Hisano Doğan, çocuklarını Tokat’ta yetiştirmeye karar verdi. Murat Doğan ise dönerci dükkanını çalıştırmak için Japonya’da kaldı. Yaklaşık 3 yıldır çocukları ile Tokat’ta yaşanan Hisano Doğan, eşinin bu sene kesin dönüş yapmasını bekliyor.

Japon gelin Tokatlıların sevgisini kazandı
Tokat’ta kaldığı sürede yörenin kültürüne adapte olan Japon gelin günün büyük bir kısmını evinde geçiriyor. İnternet üzerinden ülkesine kıyafet satışı yapan Doğan, boş zamanlarında piyano başında geçiriyor. İstiklal Marşını piyanoda çalarak Türkiye’ye duyduğu hayranlığı gözler önüne seren Japon gelin, sempatisi ile Tokatlıların sevgisini kazandı. Yazma ustası Hülya Üner’i atölyesinde ziyaret eden Doğan’a, Tokat yöresi kıyafetleri giydirildi. Tahta baskı yapan Doğan, hünerlerini sergiledi.

Otobüste kendisine yer verilmesinden etkilendi
Türkiye’de insanlık, komşuluktan etkilendiğini belirten Doğan, “Türkiye’de insan sevgisi çok var. Ailesi değilse bile komşularına, arkadaşına yada tanımadığın yardım ediyor. Bunu Türkiye’de yaşadığımda gördüm. Japonya da komşuluk yok, bir birimize ‘merhaba’ demiyoruz. Bir ihtiyacın var mı?’ Diye soran da yok. İnsanların bir birine 'yardım et' diyemediği bir ülke. Türkiye’de 15 yıl önce otobüse bindim. Koltukta oturan birisi kalktı bana yer verdi. Ben şaşırdım, bu Japonya’da yok” dedi.

Eşi Japonya’da kendisi Türkiye’de
Eşinin 3 yıldır Japonya’da odluğunu duyanların şaşırdığını belirten Doğan, “Türk baba Japonya’da, Japon anne Türkiye’de. Neden böyle çok soran var, şaşırıyorlar. Ama kaderimde Türkiye varmış. Eşimden 3 yıldır ayrı yaşıyoruz. Geçen sene izinli geldi, yılda iki kez izinli geliyor. Japonya’da kendi dükkanı olduğu için uzun zamanlı kapatamıyor. Ama yakınlarda dükkanı kapatıp Türkiye’ye gelecek” diye konuştu. Japon gelinin çocukları da Türkiye'de yaşamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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