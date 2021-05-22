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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu

İHA

Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir besici, arıza yapan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayda bir büyükbaş hayvanı telef oldu.
Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesinde besicilik yapan D.Ö (65) isimli şahsın büyükbaş hayvan taşıdığı kamyon arıza yaptı. Şahıs kamyonu Arıpınar köyü yakınlarında dik bir yolda park ederek tamir etmek için altına girdi. Bu sırada kendiliğinden hareket eden kamyon şarampole devrildi. Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulan sürücü ölümden döndü. Kamyon kasasında bulunan 6 büyükbaş hayvandan 1 tanesi ise meydana gelen kazada telef oldu. Hafif şekilde yaralanan sürücü yaşadığı şoku bir süre üzerinden atamadı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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