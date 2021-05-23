Tokat´ta taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) TOKAT´ın Erbaa ilçesinde taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı İverönü köyü yakınlarında yaşandı. İverönü köyünden Erbaa istikametine seyir halinde olan Mustafa Çınar (32) yönetimindeki 60 KB 220 plakalı otomobil karşı yönden gelen İsmail Yılmaz (46) yönetimindeki taksi ile çarpıştı. Kazada araçların sürücüleriyle birlikte Umut Erarslan (33), Salih Erarslan (26), Fevzi Çınar (64) ve Alaattin Demir (52) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2021-05-23 22:44:42



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