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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa Şampiyonu güreşçi davul zurnayla karşılandı

İHA

Avrupa Şampiyonu güreşçi davul zurnayla karşılandı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Erhan Yaylacı memleketi Tokat’ın Niksar ilçesinde coşkuyla karşılandı.
Kuzey Makedonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Erhan Yaylacı, altın madalya kazandı. Erkekler serbest stilde altın madalya kazanan Erhan Yaylacı için Niksar ilçe girişi Hamidiye Köprü mevkiinde karşılama töreni yapıldı. Yaylacı, kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Şampiyon güreşçi Erhan Yaylacı daha sonra, konvoy eşliğinde Niksar Belediyesi'ne hareket etti. İlçe halkının alkışlarla karşıladığı Yaylacı vatandaşları selamladı.
Niksar Belediyesi önünde Başkan Özdilek Özcan ve vatandaşlar tarafından karşılanan Yaylacı’ya plaket ve hediyeler verildi.
Kurban kesimi ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar’ın evladının şampiyonluğundan dolayı gurur duyduklarını belirterek, “Niksar’ımıza, Tokat’ımıza, Türkiye’mize bir gurur, bir onur yaşattılar. Allah güç kuvvet versin, Allah sakatlıklardan korusun, nazarlardan korusun inşallah. Erhan kardeşimiz bizleri çok onurlandırdı, tüm Niksarlı hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Türk Bayrağını göndere çektirdi, İstiklal Marşımızı okuttu. Bu bir sporcu için varılabilecek en büyük şereflerden bir tanesidir. Onu yetiştiren anne ve basına da teşekkür ediyoruz. Erhan kardeşime bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonra da olimpiyat ve dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandırır ve bizi gururlandırmaya devam eder” şeklinde konuştu.
Şampiyon güreşçi Erhan Yaylacı ise büyük bir mutluluk ve gurur yaşadığını belirterek, “Allah’ıma şükürler olsun bana şampiyon olmayı nasip eyledi, çok şükür bayrağımızı dalgalandırdım, İstiklal Marşımızı orada güzel bir şekilde okuttum ve ülkemi de güzel bir şekilde temsil ettim. Bana destek olan herkese, özellikle babama, anneme sonsuz teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsinden. Bugün burada toplanıp beni bağırlarına basan Niksarlılara da teşekkür ediyorum, inşallah daha güzel yerlere gelmeyi istiyorum ve inşallah bunu da başaracağım” diye konuştu.
Şampiyon güreşçinin annesi Hatice Yaylacı, “Oğlum bizi çok heyecanlandırdı. Çok gurur duyuyorum Erhan’la, Allah herkese böyle hayırlı evlatlar nasip etsin inşallah” derken, baba Ömer Yaylacı da, “Bu emek işi, 14 senedir emek veriyoruz. Başarı kolay değil, çalışmayla gelen bir şey. Emeğini esirgemeyen, desteğini esirgemeyen hocalarına, milli takım hocalarına, Belediye başkanımıza, herkese teşekkür ediyorum. Oğlumla gurur duyuyorum, öpüyorum kendisini” dedi.
Erhan Yaylacı, finalde Azerbaycanlı Osman Nurmagemodov'u 43 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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