Turhal Belediyesi, 2 yılda 24 milyon kar etti

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, “Turhal Belediye bütçesini, 2 yıllık süreçte 24 milyon TL farkla kâra geçirdik” dedi.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, 2019 yılında devraldığı Turhal Belediyesinde uyguladığı tasarruf tedbirleriyle hizmet üretirken kar etti. Başkan Bekler, yaşama geçirdiği gelir kaynaklarını artırmaya yönelik çalışmalarla mali tabloyu olumlu yönde değiştirdi. Pandemi sürecinin ülke genelinde oluşturduğu olumsuz ekonomik tabloya rağmen şehirde başlattığı yatırım ve yenilenme sürecini de devam ettiren Başkan Bekler, aldığı kararlar ve uyguladığı tasarruf tedbirleri ile önemli bir finansal başarı sağladı. 2018 yılında 26 milyon TL zararda olan bütçeyi dengeli bir şekilde yöneten Başkan Bekler, 2 yılda fark oluşturdu.



2 yılda 24 milyon lira kar sağladı

Başkan Bekler, pandeminin olumsuz etkilerine rağmen kar elde ettiklerini belirterek, “Turhal Belediyesi olarak, pandemi sürecinde esnafımıza sunduğumuz kira desteği, yaptığımız ayni ve nakdi sosyal yardımlar ile ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımı, yürüttüğümüz temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına sunduğumuz tablet ve kırtasiye malzemesi desteğine rağmen gelirimizi artırdık. 2019 yılında 76 milyon 586 bin 237 TL olarak gerçekleşen gelirimizi 2020 yılında 23 milyon 609 bin 22 TL artı fark ile 100 milyon 195 bin 457 TL’ye yükselttik. görevi devraldığımız 2019 yılı nisan ayında 26 milyon TL zararda olan Turhal Belediyesi bütçesini, 2 yıllık süreçte 24 milyon lira farkla kâra geçirdik” dedi.

Başkan Bekler, projelerine ara vermeden çalıştıklarını ifade ederek, “Kanal Turhal, Kapalı Yüzme Havuzu, Yeni İş yeri Hizmet Binaları, Muhtarlık Hizmet Binaları, Traverten Mermer Ocağı, yeni otopark alanı oluşturma gibi vizyon projelerimizin yanı sıra, yeni temizlik araçlarımızı alarak kendi araç filomuzu oluşturduk. Bunun yanında temel belediyecilik hizmetlerimizi de bütün hızıyla devam ettirdik. Hizmet seferberliği ile yeni yatırımlarımızın yanında yapılan dengeli bütçe planlaması Turhal'a artı değer olarak geri dönmesini sağladık. Şeffaf, hesap verebilen belediyecilik anlayışımızla, halkımızla tüm verileri paylaşmaya bundan sonra da devam edeceğiz.” diye konuştu.

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