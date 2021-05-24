Tokat’ta 300’e yakın kaz itlaf edildi

Tokat’ın Zile ilçesinde 300’e yakın kaz, hastalık gerekçesi ile itlaf edildi.

Tokat’ın Zile ilçesinde görülen kanatlı ölümleri yetkilileri harekete geçirdi. Zile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde kazların telef olduğu mahallelerde çalışma yaptı. Hastalık gerekçesi ile üeticilerden toplanan 300’e yakın kaz itilaf edildi. Kanatlı hayvanların itlafına neden olan salgınla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Kaz üreticileri yaşadıkları durumu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kanatlı kümes hayvanı yetiştiricisi Hasan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ölümlere, kaz vebasının (derzy) neden olduğunu ileri sürdü. Ural, yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: “Zile’de kuş gribi altında bugün Bağlar tarafında İlce Tarım Müdürlüğü çalışma yaptı. Birçok kardeşimin abimin hayvanini toplayarak imha etmeye götürdü. Ve bizde elimizden gelen desteği vererek yardımcı olmaya çalıştık. Neticesi 106 adet anaç kazımızı bizde teslim ettik. Arkadaşlar anlaşılmayan yanlış yorumlanan çok düşünce var. Olay kuş gribi değil olay Amasya üzerinden gelen bir parti kazın derzy aşılarının olmadığı, derzy hastalığına yakalanıp bir kısmının telef olması. Net ve açık olay bir grup kazın hastalığı. Bulaşıcı bir hastalık ama kaz arasında tavuğa etken bir hastalık değildir. O yüzden şahsım dahil 106 adet kaz teslim ederek destek oldum”

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