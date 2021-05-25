İtfaiyecinin suni teneffüs yaptığı dana kurtarılamadı



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ın Zile ilçesinde Hüseyin Akdoğdu'ya ait ahırda çıkan yangına müdahale eden itfaiye görevlisi Mustafa Aktuz, dumandan etkilenen danaya suni teneffüs yaptı. Tüm çabalara karşın dana kurtarılamadı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Zile Orta Mahalle'de hayvancılık ile uğraşan Hüseyin Akdoğdu'ya ait ahıra, yandaki tandırdan çıkan alevler sıçradı. Çıkan yangını fark eden Hüseyin Akdoğdu durumu Zile Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler ahır içerisindeki büyükbaşları dışarıya çıkardı. Ahırda dumandan etkilenen bir danayı kurtarmak için de yoğun çaba sarf edildi. İtfaiye çavuşu Mustafa Aktuz dumandan zehirlenen danayı hayata döndürebilmek için bir süre suni teneffüs yaptı. Oksijen tüpü takılarak kalp masajı da yapılan dana tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yangında dananın da aralarında olduğu 3 büyükbaş öldü.

Danaya suni teneffüs yapan itfaiye çavuşu Mustafa Aktuz "Dana ve annesi zincirle bağlı oldukları için kurtulamamış. Karbonmonoksitten zehirlenmişlerdi. İnek ahırda ölmüş, dananın kalp atışları vardı. Suni teneffüs yaptık ama kurtaramadık. Çok üzgünüm" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-05-25 14:16:28



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