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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 kişinin öldüğü kazada, kalp krizi şüphesi

DHA

5 kişinin öldüğü kazada, kalp krizi şüphesi


Fatih YILMAZYaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)TOKAT'taki kazada yaşamını yitiren 5 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Polisin, karşı şeride geçip otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsünün kaza öncesi kalp krizi geçirmiş olabiceği üzerinde durduğu belirtildi.
Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, TokatÇorum karayolunun eski Dağiçi köyü mevkisinde meydana geldi. Çorum´un Alaca ilçesinden Tokat yönüne giden Birol Bayır (42) yönetimindeki 34 VJL 82 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bekir Türker (57) yönetimindeki 26 ABE 826 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Hafif ticari araçtaki İsmail Yılmaz (62) ve Hikmet Tok (75) ile otomobildeki Esma Bayır (16) ve Abdulkerim Bayır (13) kaza yerinde, Emine Bayır (74) ise kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 
BABAANNE VE TORUNLARI YAN YANA DEFNEDİLDİ
İstanbul'dan akrabalarının yanına tatil için geldikleri belirtilen Esma Bayır ve Abdulkerim Bayır ile babaanneleri Emine Bayır'ın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlara teslim edildi. Ağbaba Mezarlığı'na götürülen babaanne ve 2 torunu, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında yan yana defnedildi.
İsmail Yılmaz sabah saatlerinde Zile'de, Hikmet Tok ise ilçeye bağlı Çiftlik köyünde toprağa verildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Birol Bayır ile yanındaki Nisanur (7) ve Şükriye Bayır (41) ile hafif ticari aracın sürücüsü Bekir Türker ve beraberindeki Şerife Yılmaz (61) ve Rabia Türker'in (22) hastanedeki tedavileri sürüyor.
HAFİF TİCARİ ARAÇ KARŞI ŞERİDE GEÇMİŞ
Bu arada, yapılan incelemede Bekir Türker'in kullandığı hafif ticari aracın otomobilin şeridine girdiği tespit edildi. Polis, araç sürücüsünün kalp krizi sonucu kontrolü kaybederek şerit değiştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Yaşar Erkan İÇEN
2021-05-26 15:07:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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