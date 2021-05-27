Annesinin reddettiği kuzuyu evinde besliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Annesinin reddettiği kuzuyu evinde besliyor

İHA

Annesinin reddettiği kuzuyu evinde besliyor

Tokat’ta annesinin reddettiği yavru kuzuyu sahiplenen kadın, evinde kuzuya adeta bir bebek gibi bakıyor.
Tokat’ın Turhal ilçesinde bir çiftlikte doğum yapan koyun, yavrusunu 15 günlük iken reddetti. Sahiplerinin beslemekte zorlandığı kuzu bir yakınlarına hediye edildi. Kuzuyu sahiplenen Hacer Kaya (49), müstakil evinde bakmaya başladı. Biberonla beslenen kuzu kış aylarında evde bebek gibi bakıldı. Yaklaşık 4 aylık olan kuzu havaların ısınması ile birlikte müstakil evin bahçesinde bakılmaya başlandı. ‘Bulut’ ismi verilen kuzu evin bahçesine açılına kapısından içeri girip çıkarak adeta evin bir ferdi gibi geziyor. Ailenin adeta yaşam kaynağı olan kuzu sevimliliği ile görenlerin dikkatini çekiyor.

Kuzu ile hayvanlara karşı olan korkusunu yendi
Yoga eğitmeni Hacer Kaya, annesinin doğduktan iki hafta sonra sütten kestiği kuzuya bakmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kış aylarında kuzuyu bezleyerek evde baktıklarını dile getiren Kaya, havaların ısınması ile birlikte kuzuyu bahçeye çıkarttıklarını söyledi. Her sabah kuzunun sesi ile uyandıklarını belirten Kaya, edindiği deneyimleri dile getirdi. Kaya, “Bulut’la tanıştığımızda 15 günlüktü. Annesi sütten uzaklaştırmış, emzirmek istememiş. Sahipleri beslemekte zorlanıyorlardı. Çünkü çok fazla koyunları vardı. Bakmamız için hediye ettiler. Bizde öyle kalmasın diye büyütebildiğimiz kadarıyla büyütürüz diye aldık geldik. Her anı her hali, sesinin değişmesi, nasıl beslenir gibi bilgiler edindik. Hayvanlara yaklaşamıyordum. O korkumu da aştım. Komşularımız, çocuklarımız Bulut’u çok seviyor. Bize canlılık kattı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaz gölünde gün batımı hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Kaz gölünde gün batımı hayran bırakıyor
Sanayi esnafının sorunu 40 yıl sonra çözüldü
YEREL HABERLER Sanayi esnafının sorunu 40 yıl sonra çözüldü
5 kişinin öldüğü kazada, kalp krizi şüphesi
YEREL HABERLER 5 kişinin öldüğü kazada, kalp krizi şüphesi
Kazada ölen babaanne ile 2 torunu yan yana toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada ölen babaanne ile 2 torunu yan yana toprağa ...
700 yıllık hamam müze olacak
YEREL HABERLER 700 yıllık hamam müze olacak
Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı (2)
YEREL HABERLER Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 ...
Tokat’taki kazada ölü sayısı 5’e yükseldi
YEREL HABERLER Tokat’taki kazada ölü sayısı 5’e yükseldi
Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 7 yaralı
YEREL HABERLER Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ...
Tokat’taki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi
YEREL HABERLER Tokat’taki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi
Tokat’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
YEREL HABERLER Tokat’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 ...
İtfaiyecinin suni teneffüs yaptığı dana kurtarılamadı
YEREL HABERLER İtfaiyecinin suni teneffüs yaptığı dana kurtarılamadı
Dumandan etkilenen danaya hayat öpücüğü
YEREL HABERLER Dumandan etkilenen danaya hayat öpücüğü
Hitit dönemi sobası 'maltız' müzede sergileniyor
YEREL HABERLER Hitit dönemi sobası 'maltız' müzede sergileniyor