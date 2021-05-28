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Tokat kirazı, bu kez de Çin yolunda

DHA

Tokat kirazı, bu kez de Çin yolunda


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli tarımsal üretim alanlarından biri olan Tokat'ta kiraz hasadı başladı. Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nurettin Söyler, "0900 dediğimiz ihracat kirazımızı ABD,  Avrupa ve Rusya'nın ardından bu yıl Çin'e de göndermeyi planlıyoruz" dedi. 
Yurt genelinde önemli bir pazar oluşturan merkeze bağlı Ulaş Akyamaç ve Kemalpaşa köylerinde, kiraz hasadına başlandı. Birçok meyvenin yetiştirildiği bölgede '0900' adı verilen ve normallerine göre iki kat daha iri olan kiraz ABD, Rusya, Almanya ve Kuzey Irak'a ihraç edilirken bu yıl ise Çin'e gönderilmesi planlanıyor. Tokat'ta bu yıl 60 bin ton kiraz hasadının yapılması bekleniyor. 
Kiraza talebin çok olduğunu ifade eden Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nurettin Söyler, "Tokat kirazını 2 bölümde iç pazar ve ihracat olarak değerlendirirsek, iç pazarda İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gitmediği vilayet yok. '0900' dediğimiz ihracat kirazımız ise önce Avrupa ülkelerine gidiyordu. Sonra Rusya'ya gönderildi. Bu yıl  ise Çin'den talep bekliyoruz. Geçen yıl bir miktar Çin'e de gönderdik. Bu yılda Çin'e tekrar sevkiyat yapacağımıza inanıyoruz. Geçen yıl fazla ihracatımız olmadı. Doludan dolayı zararımız oldu" dedi. 
Kiraz üreticisi Alattin Sülük ise, "Sezon bu yıl çok güzel. Güzel meyve var. Meyvemiz bu yıl ihracata uygun. Bu yıl dolu da yağmadı" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-05-28 12:52:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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