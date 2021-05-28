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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yuvasını en güvenli yere yaptı

İHA

Yuvasını en güvenli yere yaptı

Tokat’ın Niksar ilçesinde güvercin polis merkezi mutfağına yuva yaptı.
Niksar Şehit Mahmut Güler Polis Merkezinde görevli polis memurları mutfağın camından içeri girip çıkan kuşun yuva yaptığını fark etti. Güvercinin rahatsız olmaması için özen gösteren polisler, mutfak camını sürekli açık tutmaya başladı. Kuşun yemi suyu da polisler tarafından eksik edilmiyor. Polis memuru Ömer Tosbakoğlu, güvercinin mutfak dolabı üzerine yuva yapmasının şaşkınlığını yaşadıklarını belirterek, “Mutfağa çay almaya gidiyorduk sonra bir kanat çırpınma sesi duyduk. Baktığımızda mutfak dolabının üzerine bir güvercinin yuva yapmış olduğunu gördük, yuvada iki tanede yumurta vardı. Havalandırma borusundan yada açık pencereden girmiş olmalı, bizim için sürpriz oldu. İki tane yumurtası var arada uçup gidiyor sonra yeniden gelip yumurtalarının üzerine yatıyor. Bizde güvercini rahatsız etmemek için içeri girip çıkması için pencereyi sürekli açık tutuyoruz. Yuvanın yanına su ve yem koyuyoruz. Hayvan korkmasın diye yumurtalarına dokunmuyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda iki tane yavrumuz olacak” dedi.
Güvercinin yuvasının en güvenli yere yaptığına dikkat çeken Tosbakoğlu, “Hayvan bile en emniyetli, güvenilir yerin neresi olduğunu bildiğinden dolayı burasını seçmiş. Bizden korkmuyor kaçmıyor alıştı. Bence güvercin en güvenli yere yuva yapmış, burada kimse ona zarar veremez. Yavruların yumurtalarından çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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