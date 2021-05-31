Tokat merkezli FETÖ operasyonunda 6 gözaltı

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında Tokat, Kahramanmaraş, Niğde ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün mahrem imamları tarafından ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 3 emekli, 2 sözleşmesi feshedilen ve 1'i açığa alınan askeri personel olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı. Tokat'a getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorguya alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-05-31 12:13:26



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