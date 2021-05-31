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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta rüzgar ve sağanak etkili oldu

DHA

Tokat'ta rüzgar ve sağanak etkili oldu


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta öğleden sonra başlayan rüzgar ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda oluşan su birikintileri sürücüleri zorlarken, bazı araçlar yollarda kaldı.
Kent merkezinde öğleden sonra başlayan rüzgar bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı. Yağış nedeniyle Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda sürücüler zor anlar yaşadı. Ayrıca Tokat-Turhal kara yolunda da taşkınlar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Elektrik ve aydınlatma direkleri de zarar gördü. Karayolları ve elektrik dağıtım şirketlerine bağlı ekipler yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi için çalışma başlattı.  DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-05-31 17:27:29

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