Yavru karaca şehir merkezine indi

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta kent merkezine inen yavru karaca, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte, hafta sonu koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı. Gündüz saatlerinde bir yavru karaca Esentepe Mahallesi'ne indi. Mahallede gezinen yavru karaca, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yavru karaca, bir süre sonra gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-06-01 11:32:02



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