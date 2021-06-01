Yavru karaca şehir merkezine indi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta kent merkezine inen yavru karaca, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kentte, hafta sonu koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı. Gündüz saatlerinde bir yavru karaca Esentepe Mahallesi'ne indi. Mahallede gezinen yavru karaca, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yavru karaca, bir süre sonra gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-06-01 11:32:02
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.