Havalandırma boşluğuna düşen baykuşu itfaiye kurtardı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Zile ilçesinde çatıdaki yuvadan, apartmanın havalandırma boşluğuna düşen baykuşu itfaiye ekibi kurtardı. Yarası olmayan baykuş, yuvasına konuldu.
İlçe merkezinde Yunus Emre Mahallesi, Zümrüt Evler bloklarında havalandırma boşluğuna düşüp, mahsur kalan baykuşu fark eden bina sakinleri itfaiyeden yardım istedi. Zile Belediyesi itfaiye ekipleri baykuşu mahsur kaldığı havalandırma boşluğundan çıkardı. Vücudunda herhangi bir yarası olmadığı görülen baykuş, çatıdaki yuvasına konuldu.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-06-01 13:49:05
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