Tokat’ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi.

Tokat’ta sağanak yağış öncesinde başlayan şiddetli rüzgar kent merkezinde etkisini gösterdi. Yeşilırmak Mahallesi Çeçenistan Caddesinde bir iş yeri önünde bulunan ağaç rüzgara dayanamadı. Yola devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından hızarla kesildi. DSİ bahçesi ile İl Emniyet Müdürlüğü binası arkasında devrilen ağaçlara da ekipler müdahale etti. Yeniyurt Mahallesinde ise bir binanın çatısı yola uçtu. O anda yoldan geçen kimsenin olmaması can ve mal kaybını önledi.

Öte yandan Tokat’ın Erbaa ile Turhal ilçesinde yağış etkili oldu. Belediye ekipleri su baskını olan bölgelerde çalışma başlattı.

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