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Yolu su basınca araç geçit oldu, görenler şaşırdı

İHA

Yolu su basınca araç geçit oldu, görenler şaşırdı

Tokat’ta yayaların yolda oluşan su birikintisinden geçmesi için bulunan çözüm görenleri şaşırttı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu. Yolda oluşan su birikintilerinden araçlar yolda güçlükle ilerleyebildi. Doktor Sermet Durmuşoğlu Caddesi'nde yayalar yağış sonucu oluşan su birikintileri nedeni ile karşıya geçmekte zorlandı. Ayakkabılarını suya girerek ıslatmak istemeyenler için çözüm gecikmedi. Su birikintisinin üzerine park edilen hafif ticari aracın arka kapıları açıldı. Kaldırımdan diğer yöne vatandaşlar araç içerisinden geçti. Suya batarak ıslanmaktan kurtulan vatandaşların o anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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