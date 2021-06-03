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Erbaa Belediyesi yöresel yemeklerin tariflerinin yer aldığı yemek kitabı hazırladı

İHA

Erbaa Belediyesi yöresel yemeklerin tariflerinin yer aldığı yemek kitabı hazırladı

Erbaa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ilçede yapılan yöresel yemeklerin yer aldığı kitap hazırladı.
İlçede yapılan yöresel yemekleri araştıran müdürlük ekipleri yöresel yemekleri yaptırıp fotoğraflayarak kitaba dönüştürdü. Kitapta Ferfene, iri çorbası, suda yumurta, phali, cevizli katmer gibi ilçeye özgü yemekler yer alıyor. Toplam 30 yöresel yemeğin yer aldığı kitabın gastronomi kültürüne katkı vermesi planlanıyor.
İlçenin kültür mirasını gelecek nesillere taşımak için kitabı hazırladıklarını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Yöremizde yaşayan insanların mutfak kültürünü günümüze taşımaları ilçenin mutfağını canlı tutarak zenginleşmiştir. Hemen hemen herkesin damak tadına hitap eden Erbaa yemeklerindeki lezzetin sırrı, yalnız yemek pişirenlerin tecrübe ve becerisinden kaynaklanmamaktadır. Bereketli topraklarında yetiştirilen organik ürünler ilçeye özgü yemeklere ayrı bir tat katmaktadır. Kültür mirasımızı gelecek nesillere taşımak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bir proje olan yöresel yemekler kitabımızı hazırlayıp hemşerilerimize sunduk. Kültür mirasımızı yaşatmak geleceğe taşımak için çalışmalarımız devam edecek.” dedi.

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