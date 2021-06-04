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Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta lastiği patlayan TIR'ın dorsesi orta refüje çarparak yan yattı. Şoförün yara almadan atlattığı kazada delinen yakıt deposundaki mazot yola aktı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Tokat-Niksar karayolu Uzunburun mevkisinde, Emniyet Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Reşadiye'den Tokat yönüne giden inşaat malzemesi yüklü Enes Uçar (42) idaresindeki 60 RD 220 plakalı TIR'ın çekicisi sol ön lastiğinin patlaması sonucu refüje çıktı, dorse ise yan yattı. Şoförün yara almadan atlattığı kazada, TIR'ın delinen yakıt deposundan yola mazot aktı.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yoldaki mazotun üstüne toprak atarak önlem aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2021-06-04 16:46:55



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