Tokat’ta 10 bin fidan dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta 10 bin fidan dağıtıldı

İHA

Tokat’ta 10 bin fidan dağıtıldı

Tokat’ta, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısı ile düzenlenen etkinlikte 10 bin çam fidanı dağıtıldı.
Tokat Belediyesi Hıdırılık Sosyal tesislerinde düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi. Programda yapılan konuşmaların ardından vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kentte yaklaşık 6 aylık süreçte 70 bin fidan dikildiğini kaydetti. Çevreye duyarlı bir belediye olduklarının altını çizen Başkan Eroğlu, “Katı atık, tıbbi atık, atık su tesisimiz, yine elektrik ürettiğimiz tesisler bunların hepsi hem çevreye duyarlı tesisler hem de bir bakıma da ülkenin ekonomisine katkı sağlayan tesisler. Ayrıca parklarımızı çoğaltıyoruz. Parklarımızı yeşil ve güvenli park haline getiriyoruz. Türkiye'de ilk olacak olan bir çevre eğitim parkı ve sıfır atık merkezini birkaç aya kadar başlatıyoruz. Her şey doğa için, her şey çevre için. Buradan evlatlarımıza gençlerimize, bütün bireylerimize de çevremize daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Daha güzel ve daha yeşil bir Tokat'ta hep beraberce yaşayalım diyorum” diye konuştu.
Fidan dağıtımı törenin ardından Gıjgıj şehir ormanında çevre temizliği etkinliği yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hobi olarak başladı, hayatı değişti
YEREL HABERLER Hobi olarak başladı, hayatı değişti
Reşadiye Ülkü Ocakları binasında yangın
YEREL HABERLER Reşadiye Ülkü Ocakları binasında yangın
Tokat’ta lastiği patlayan tır yan yattı
YEREL HABERLER Tokat’ta lastiği patlayan tır yan yattı
Lastiği patlayan TIR'ın dorsesi yan yattı, yola yakıt aktı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan TIR'ın dorsesi yan yattı, yola yakıt ...
Tehlike oluşturan istinat duvarına kontrollü yıkım
YEREL HABERLER Tehlike oluşturan istinat duvarına kontrollü yıkım
Tokat ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
YEREL HABERLER Tokat ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 8 ...
Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
YEREL HABERLER Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
Tokat’ta yabancı uyruklu öğrencilerin sınav heyecanı
YEREL HABERLER Tokat’ta yabancı uyruklu öğrencilerin sınav heyecanı
Tokat’ta “Uluslararası öğrenci ofisi ve kariyer merkezleri” toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Tokat’ta “Uluslararası öğrenci ofisi ve kariyer ...
Tokat’ta 16 katlı binanın istinat duvarı çöktü, vatandaşlar tedirgin
YEREL HABERLER Tokat’ta 16 katlı binanın istinat duvarı çöktü, ...
Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi
YEREL HABERLER Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi
MHP'li Bulut: "Hamamcılar hayal kırıklığına uğradı"
YEREL HABERLER MHP'li Bulut: "Hamamcılar hayal kırıklığına uğradı"
Erbaa Belediyesi yöresel yemeklerin tariflerinin yer aldığı yemek kitabı hazırladı
YEREL HABERLER Erbaa Belediyesi yöresel yemeklerin tariflerinin yer ...
Danişmend Beyliği hayranı yüksek mühendis, 'Danişmend' ismini aldı
YEREL HABERLER Danişmend Beyliği hayranı yüksek mühendis, ...
7’den 70’e bisiklet kullanan ilçede kazalara dikkat çekildi
YEREL HABERLER 7’den 70’e bisiklet kullanan ilçede kazalara dikkat ...