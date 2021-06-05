Tokat’ta 10 bin fidan dağıtıldı

Tokat’ta, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısı ile düzenlenen etkinlikte 10 bin çam fidanı dağıtıldı.

Tokat Belediyesi Hıdırılık Sosyal tesislerinde düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi. Programda yapılan konuşmaların ardından vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kentte yaklaşık 6 aylık süreçte 70 bin fidan dikildiğini kaydetti. Çevreye duyarlı bir belediye olduklarının altını çizen Başkan Eroğlu, “Katı atık, tıbbi atık, atık su tesisimiz, yine elektrik ürettiğimiz tesisler bunların hepsi hem çevreye duyarlı tesisler hem de bir bakıma da ülkenin ekonomisine katkı sağlayan tesisler. Ayrıca parklarımızı çoğaltıyoruz. Parklarımızı yeşil ve güvenli park haline getiriyoruz. Türkiye'de ilk olacak olan bir çevre eğitim parkı ve sıfır atık merkezini birkaç aya kadar başlatıyoruz. Her şey doğa için, her şey çevre için. Buradan evlatlarımıza gençlerimize, bütün bireylerimize de çevremize daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Daha güzel ve daha yeşil bir Tokat'ta hep beraberce yaşayalım diyorum” diye konuştu.

Fidan dağıtımı törenin ardından Gıjgıj şehir ormanında çevre temizliği etkinliği yapıldı.

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