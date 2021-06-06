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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kimliğini evde unutan öğrenci için seferber oldular

İHA

Kimliğini evde unutan öğrenci için seferber oldular

Tokat’ta, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan bir öğrencinin kimliğini evde unutması nedeniyle veliler ile okul idaresi babaya ulaşmak için seferber oldu.
Tokat ‘ta 158 okulda 7 bin 637 öğrenci LGS’ye girdi. 517 sınav salonunda öğrenciler için tüm salgın tedbirleri alındı. Sınava giren öğrenciler ellerine dezenfektan sıktıktan sonra maskelerini değiştirerek sınıflara alındı. Karşıyaka İlkokulunda sınava giren öğrencilerden birisinin dışarda bekliyor olması görevlilerin dikkatini çekti. Yasemin Nazeri, görevlilere kimliğini evde unuttuğu babasını arayarak getirmesini istediğini söyledi. Bunun üzerine okul idaresinin yanı sıra veliler Yasemin Nazeri’nin babasına ulaşmaya çalıştı. Nazeri’nin babasının telefonunu evde unuttuğu kızının kimliğini getirmek için yola çıktığı bilgisini alındıktan sonra heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava yaklaşık 5 dakika kala öğrencinin velisini sınavın yapılacağı sokakta gören görevliler koşuşturma yaşadı. Adeta bayrak yarışı gibi görevliler babadan aldığı kimliği kızına ulaştırmak için koştu. Öğrencinin sınava yetişmesi başta babası olmak üzere herkese rahat bir nefes aldırdı. Baba Mehmet Emin Nazeri, kızının sınava yetişmesinden mutlu olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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