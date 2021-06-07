Tokat'ta kaza sonrası yaşanan gergin anlar kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta kaza sonrası yaşanan gergin anlar kamerada

İHA

Tokat'ta kaza sonrası yaşanan gergin anlar kamerada

Tokat’ta kavşaklarda yaşanan trafik kazaları sonrasında sürücüler arasında yaşanan gergin anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Tokat’ta, sürücü hatalarından kaynaklandığı görülen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile görüntülendi. Mayıs ayında gerçekleşen kazaların birçoğunun bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana geldiği görüldü. Çiçek petrol kavşağından karşı yöne geçmek isteyen ambulansa bir otomobil çarptı. Maddi hasarla atlatılan kaza kameralara yansıdı. Bekçioğlu Cami kavşağında meydana gelen kazada ise iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile hafif şekilde yaralanan vatandaşlar olayın şokunu bir süre atlatamadı. Akaryakıt istasyonundan çıkan bir otomobile kamyon çarptı. Kamyon sürücüsü fark edemediği otomobili sürükleme anı kamaralara yansıdı. Sivil ekip otosunun bir otomobil sürücüsünün durdurmak için önüne aracı kırması, sonrasında ise şahsın otomobili ile polis aracına çarparak kaçması kameralara yansıdı. Pazar pazarı kavşağında dörtlülerini yakarak kırmızı ışıkta karşı yöne geçmeye çalışan otomobile yola çıkan otomobil çarpıştı.

Kazalar sonrası gergin anlar
Dedeman kavşağında bir motosikletliye karşı yöne geçmek isteyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletten yere düşmekten son anda kurtulan sürücü, kaskını çıkartarak otomobile fırlattı. Yaşanan kavgayı vatandaşlar büyümeden yatıştırdı. Halil Rıfat Paşa kavşağında meydana gelen kaza sonrasında ise kavga çıktı. Otomobilinden inen şahıs kazaya karışan aracın üzerine çıkarak sürücüye tekme attığı anlar kameralara yansıdı. Bir süre trafiğin durma noktasına geldiği kazada kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırabildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kimliğini evde unutan öğrenci için seferber oldular
YEREL HABERLER Kimliğini evde unutan öğrenci için seferber oldular
MHP’li Bulut: “Köy hayatı biterse Türkiye biter”
YEREL HABERLER MHP’li Bulut: “Köy hayatı biterse Türkiye biter”
Tokat’ta 10 bin fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Tokat’ta 10 bin fidan dağıtıldı
Hobi olarak başladı, hayatı değişti
YEREL HABERLER Hobi olarak başladı, hayatı değişti