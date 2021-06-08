Beş köyün gurup yolu 14 Milyon Liraya maloldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beş köyün gurup yolu 14 Milyon Liraya maloldu

İHA

Beş köyün gurup yolu 14 Milyon Liraya maloldu

Tokat’ın Niksar ilçesinde 14 Milyon TL’ye malolacak 5 köyün grup yolunda alt yapı çalışmaları devam ediyor.
Niksar ilçesinde Tarihi Talazan köprüsünden başlayıp Buzköy, Direkli, Yeşilköy, Yeşilhisar ve Çimenözü güzergahlarında devam eden yol çalışmalarını inceleyen Niksar Kaymakamı İlhami Doğan; “İlçemize nefes aldırabilecek nitelikte güzel bir dinlenme alanı, yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve yine ağaç tünellerinin yer aldığı, ilçemize hayat sağlayacak bir çalışmayı yürütüyoruz” dedi.
Kaymakam Doğan, 14 Milyon Liralık bir ödenek ile 11 km uzunluğunda 5 köyün grup yolunun yapılmasıyla bölgenin çehresinin değişeceğini belirterek; “Bu yolumuzun geçen sene itibariyle sati kaplama ihalesini yapmıştık ama yoldaki darlık nedeniyle yolun genişletilmesi çalışmalarını niyet ettik bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanlığımızdan bir ödenek talebimiz oldu, sayın bakanımız devreye girdiler, sayın vekillerimiz sağolsunlar bu konuda büyük çaba sarfettiler. Akabinde İl Özel idaremizle beraber çalışmayı yürütmek üzere bir konsorsiyuma varıldı. Şu anda çalışmalarımız alt yapı çalışmaları, su geçişleri, alt dolgu çalışmalarını kendi imkanlarımızla devam ediyor. İnşallah gelecek ödenekle beraber burası yalnızca bir araç yolu olarak düşünmemek lazım, ilçemize nefes aldırabilecek nitelikte güzel bir dinlenme alanı, yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve yine ağaç tünelleri şeklinde orman idaremizle beraber yürüttüğümüz bir proje var. Yani ilçemize hayat sağlayacak bir çalışma amaç ediniyoruz. Bu vesile ile başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
“Niksar’ı Erbaa ilçesine daha yakınlaştıracak”
Tokat İl genel Meclis Başkanı Erol Duyum ise, yolun yapılması ile birlikte Erbaa ilçesine daha çok yakınlaşılacağını belirterek; “Bizim bakanlıktan İçişleri bakanlığından talep ettiğimiz miktar 14 Milyon TL. şu an bakanlıktan çıktı. Güzel bir yol yapacağımızı düşünüyorum ve önemli bir yol. Burası Niksarlıları Erbaa’ya daha kısa şekilde bağlayacak bir gurup yolu. Epey bir köyümüz var burada. Bu yolun alt yapısını özel idare imkanları, Devlet Su İşleri imkanları, Niksar Belediyemiz ve diğer belde belediyelerimizin ortak bir çalışması ile devam eden bir çalışma bu. İnşallah en kısa zamanda buranın alt yapısını bitirip, parada İçişleri Bakanlığından geldikten sonra yolumuzu tamamlayıp hizmete açacağız” dedi.
Duyum, ayrıca ağır tonajlı araçların geçişine kapalı durumda bulunan Tarihi Talazan köpründe yasağın devam edeceğinin de altını çizerek; “Talazan köprüsü tarihi bir köprü ve ağır tonajlı araçların geçişine kapalı yasak devam edecek. Ama bu tür araçların geçişi içinde bir köprüye ihtiyaç var, eğer ödenek fazla gelirse yeni bir köprü de yapılabilir” şeklinde konuştu.
Kaymakam İlhami Doğan ve beraberindekiler ayrıca yol çalışmalarında bulunan işçiler ile de sohbet ederek birlikte yemek yediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'ın 30 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak barajın inşasına başlandı
YEREL HABERLER Tokat'ın 30 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak ...
Çöp kamyonu 10 metre sürükledi; emekli başçavuş öldü, emekli albay oğlu yaralı
YEREL HABERLER Çöp kamyonu 10 metre sürükledi; emekli başçavuş öldü, ...
Emekli asker olan baba oğul çöp kamyonunun altında kaldı, baba öldü oğlu ağır yaralı
YEREL HABERLER Emekli asker olan baba oğul çöp kamyonunun altında ...
Niksar’da asfalt yama çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Niksar’da asfalt yama çalışmalarına başlandı
Çöken balkonun altında kalan genç yaralandı
YEREL HABERLER Çöken balkonun altında kalan genç yaralandı
Tadilat yapılan evin balkonu çöktü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tadilat yapılan evin balkonu çöktü: 1 yaralı
Tokat'ta kaza sonrası yaşanan gergin anlar kamerada
YEREL HABERLER Tokat'ta kaza sonrası yaşanan gergin anlar kamerada
Kimliğini evde unutan öğrenci için seferber oldular
YEREL HABERLER Kimliğini evde unutan öğrenci için seferber oldular