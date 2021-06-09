Genç çift zambak bahçesinde ‘evet’ dedi

Tokat’ta genç çift zambak bahçesinde düzenlenen nikah töreni ile ‘evet’ dedi.

Dünyaevine girmeye hazırlanan Sabiha ve Taha Can çifti, nikah törenlerini zambak bahçesinde gerçekleştirdi. Akdeğirmen Mahallesinde bulunan zambak bahçesinde gerçekleştirilen nikahı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu kıydı. Tokat’ın akzambaklar şehri olduğuna dikkat çeken Başkan Eroğlu, farklı bir nikah törenine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Akzambaklar arasında bir nikah yapalım denildi. Bizi de davet ettiler. Ak zambaklar etrafında güzelde bir nikah kıydık. Akzambaklar şehri olarak anılan ilimizde bu anlamda birçok çalışma yaptık” diye konuştu.

Genç çift ise zambak bahçesinde nikahlarının kıyılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.