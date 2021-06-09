Tokat'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta özel bir şirkete ait antimon maden ocağında göçük altında kalan Sadık Kültür (39), yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Turhal ilçesine bağlı Elalmış köyünde bulunan antimon maden ocağında meydana geldi. İşçilerden evli ve 3 çocuk babası Sadık Kültür maden ocağında çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Ocaktaki diğer mesai arkadaşları tarafından göçük altından yaralı çıkarılan Kültür, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sadık Kültür, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken, maden ocağında görevli 6 kişi gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-06-09 11:14:09



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