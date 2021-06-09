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Tokat'ta maden ocağında göçük: 1 ölü (2)

DHA

Tokat'ta maden ocağında göçük: 1 ölü (2)


ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ
Olayın ardından Turhal Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında göçüğün yaşandığı ocakta çalışmalara geçici olarak verildi. Yaşanan göçüğün sebebinin ise yapılan incelemelerden sonra netlik kazanılacağı öğrenildi. Maden ocağının giriş ve çıkışları da kapatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Turhal Fatih YILMAZ
2021-06-09 13:32:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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