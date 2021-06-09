Tokat'ta maden ocağında göçük: 1 ölü (2)

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ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Olayın ardından Turhal Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında göçüğün yaşandığı ocakta çalışmalara geçici olarak verildi. Yaşanan göçüğün sebebinin ise yapılan incelemelerden sonra netlik kazanılacağı öğrenildi. Maden ocağının giriş ve çıkışları da kapatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Turhal Fatih YILMAZ

2021-06-09 13:32:17



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