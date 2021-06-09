Kontağı kapatılırken alev alan kamyonet yandı

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Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, Salman Öztürk'ün (55) park ettiği kamyonet, kontağı çıkardıktan sonra konsol kısmından alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Alışveriş yapmak için sebze halinden çarşı merkezine gelen Salman Öztürk, bugün saat 13.00 sıralarında 52 KD 370 plakalı kamyonetini Yeni Mahalle, Mustafa Satan Caddesi´ne park etti. Öztürk kontağı çıkarttığı sırada kamyonet konsol kısmından alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Kamyonetin bir anda alev aldığını söyleyen Salman Öztürk, "Kontağı kapattığım sırada alev aldı. Uzak bir yerden gelmedik. Halden buraya kadar geldik, böyle oldu" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2021-06-09 14:42:21



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