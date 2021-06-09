Tokat'ta maden ocağında göçük: 1 ölü (3)

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7 KİŞİ ADLİYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından Turhal Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi. Aralarında iş güvenliği uzmanı, teknisyen ve vardiya şefinin de bulunduğu şüpheliler A.B., T.Z., F.T., H.Y., Ö.G., M.B. ve D.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Göçükte yaşamını yitiren Sadık Kültür'ün cenazesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Kültür, ilçeye bağlı Kazancı köyünde toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Turhal Fatih YILMAZ

2021-06-09 16:11:54



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