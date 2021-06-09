Kanala düşen motosikletin sürücüsü öldü; kaza öncesi son görüntüleri ortaya çıktı

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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) TOKAT'ın Erbaa ilçesinde önce çöp konteynerine çarpan, daha sonra da su kanalına düşen motosiklet sürücüsü Halil İbrahim Gelgeç (52) hayatını kaybetti. Sürücünün kazadan önceki son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçe merkezindeki Ahmet Yesevi Mahallesi Bilge Sokak´ta yaşandı. Sokaktaki evinden plakasız motosikletiyle yola çıkan Halil İbrahim Gelgeç, eğimli yolda kontrolünü kaybederek önce Kirazlık Caddesi üzerindeki çöp konteynerine, daha sonra ise su kanalı korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanala düşen Gelgeç yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla kanaldan çıkarılarak ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil İbrahim Gelgeç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün kazadan önce eğimli yoldan ilerlediği anlar Sarmadut Cami´nin güvenlik kamerasına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2021-06-09 17:14:43



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