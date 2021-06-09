Tokat'ta 1 işçinin öldüğü maden kazasında 7 kişi serbest bırakıldı

Tokat'ta bir işçinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki kazayla ilgili adli makamlara sevk edilen 7 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Turhal ilçesine bağlı Elalmış Mahallesinde bulunan özel bir maden ocağında dün gece saatlerinde göçük meydana geldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Sadık Kültür hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından aralarında iş güvenliği uzmanı, teknisyen ve vardiya şefinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Şahıslar mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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