Tokat'ta maden ocağında göçük: 1 ölü (4)

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ADLİ KONTROL ŞARIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında iş güvenliği uzmanı, teknisyen ve vardiya şefinin de bulunduğu şüpheliler A.B., T.Z., F.T., H.Y., Ö.G., M.B. ve D.E. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Turhal İbrahim UĞUR

2021-06-10 00:04:56



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