Kurusıkıları tabancaya çeviren şüpheliye gözaltı

İbrahim UĞUR/NİKSAR (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Niksar ilçesinde, kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek, mermi atar hale getiren B.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Niksar'da B.Ç.´nin, tamirhane olarak kullandığı evinde, kurusıkı tabancaların namlularını değiştirdiği ve silah onarımı yaptığı bilgisi üzerine jandarma operasyon düzenledi. B.Ç.´nin evinde yapılan aramada; 27 tabanca, 2 av tüfeği, 5 tabanca namlusu, 5 tüfek namlusu, çeşitli ebatlarda 1183 mermi, av tüfeği fişeği imalatında kullanılan 5 bin 227 kapsül ve imalat malzemeleri ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan B.Ç., işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Niksar İbrahim UĞUR
2021-06-11 12:47:51
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.