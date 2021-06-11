Kurusıkıları tabancaya çeviren şüpheliye gözaltı

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İbrahim UĞUR/NİKSAR (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Niksar ilçesinde, kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek, mermi atar hale getiren B.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Niksar'da B.Ç.´nin, tamirhane olarak kullandığı evinde, kurusıkı tabancaların namlularını değiştirdiği ve silah onarımı yaptığı bilgisi üzerine jandarma operasyon düzenledi. B.Ç.´nin evinde yapılan aramada; 27 tabanca, 2 av tüfeği, 5 tabanca namlusu, 5 tüfek namlusu, çeşitli ebatlarda 1183 mermi, av tüfeği fişeği imalatında kullanılan 5 bin 227 kapsül ve imalat malzemeleri ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan B.Ç., işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Niksar İbrahim UĞUR

2021-06-11 12:47:51



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