Tokat’ta Covid-19 aşı yoğunluğu

Tokat’ta, bazı meslek gruplarının Covid19 aşı takvimine dahil edilmesiyle birlikte yoğunluk yaşandı.

Tokat’ta aşı randevusu alan vatandaşlar Devlet Hastanesi aşı poliklinikleri önünde sıraya girdi. Bazı meslek gurupları, öğretim görevlilerinin yanı sıra 45 yaş üstü vatandaşların aşılanmaya birlikte yoğunluk oluştu. Aşı yaptıranların önlem olarak 15 dakika süre ile aşı merkezi girişinde kurulan çadırda beklemesi istendi. Aşılarını yaptıranlar pandeminin bitmesi için vatandaşların aşı olmaya özen göstermesini istedi.



Tokat’ta 297 bin kişi aşı oldu

Tokat il merkezinde günlük olarak 2 bin kişiye aşı randevusu verildiği, devlet hastanesinde ise günde ortalama bin 400 kişinin aşı olduğu öğrenildi. Sağlık Bakanlığı Türkiye aşı tablosundaki verilere göre Tokat il genelinde 297 bin 432 kişi Covid19 aşısı oldu. Bu kişilerden 169 bin 806’sı, bininci doz, 127 bin 626 kişi ise ikinci doz aşı yaptırdı.

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