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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta imece usulü koyun kırkma

DHA

Tokat'ta imece usulü koyun kırkma


Yasin KIRAS/PAZAR (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Pazar ilçesinde havaların ısınmasıyla yaylalara çıkan besiciler, Yılankaya Yaylası'nda hayvanlarının yünlerini kırkıp, yazlık bakımlarını yapmaya başladı. 
Pazar ilçesinde kış mevsiminde ahırlarda beslenen küçükbaş hayvanlar, karların erimesiyle zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalara çıkarılıyor. Kış mevsiminin ardından hayvanlarını yaylalarda otlatmaya başlayan besiciler, koyunların et ve süt veriminin artması için önemli bir yere sahip olan yünlerinin kırkma işlemlerine başladı. Yaylada bulunan 20 kişiyle koyun kırpma makinesi kullanmadan 400 koyun 4 saatte tek tek yere yatırılarak makasla kırkılıyor. Yayladakiler ayrıca her yıl imece usulü birbirlerinin sürülerini kırkarak yardımlaşıyor. 
Hayvanların sıcak havada rahatlaması için kırkma işlemi yaptıklarını belirten sürü sahibi İsmail Koçak "Her yıl bu işi yapıyoruz. Eş, dost ve arkadaşlar ile birleşiyoruz ve bu işi devam ettiriyoruz. Bu geleneği gücümüzün yettiği kadar da devam ettireceğiz. Kırkma sonrası hayvanlar rahatlıyor. Bizler nasıl kıyafet değiştiriyorsak bu hayvanlar da elbise değiştiriyor. Çevre köy ve bizim köyden arkadaşlarımız var. Gelenlerin hepsinden Allah razı olsun. Gücümüzün yettiği kadar devam edeceğiz. Çocuklarıma da vasiyet ediyorum. Sakın makine ile kırkmayın. Hem sohbet ediyoruz hem de şenlik olarak geçiyor" dedi. 
'YARDIMLAŞIYORUZ'
Kırkma işleminin hayvanların sağlığı açısında önemli olduğunu söyleyen Murat Koçak ise, "Hayvanlar bu işlemden sonra daha çok etleniyor. Bitini ve piresi de bu işlemden sonra temizlenmiş oluyor. Hayvan daha da güzel oluyor" diye konuştu. 
Mehmet Demirbaş ise, "Makine ile iki kişi gelip kırkıyor ama böyle eğlenceli olmuyor. Şu an yaklaşık 20 kişi eline aldığı makasla kırkma yapıyor. İmece usulü yardımlaşıyoruz. Biz onların koyununa gidiyoruz, onlar bizim koyuna geliyor. Buradaki amaç koyun kırkma değil sohbet etmek" ifadelerini kullandı.  DHA-Genel Türkiye-Tokat / Pazar Yasin KIRAS
2021-06-13 11:48:26

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